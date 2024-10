Barbie relanza la muñeca navideña de Mariah Carey

Desde que lanzó la canción All I Want for Christmas is You, la cantante estadounidense Mariah Carey se convirtió en todo un fenómeno, melodía que se ha convertido en un himno en temporada navideña.

Por ello, la empresa juguetera Mattel anunció que lanzará de nueva cuenta la muñeca inspirada en la artista, la Barbie Mariah Carey, con lo que rinde homenaje a la icónica canción navideña.

La muñeca fue lanzada por primera ocasión en noviembre del 2023, y está de regreso en los estantes de las tiendas para la época decembrina.

A través de un entusiasta comunicado, Mattel informó: "¡La muñeca Barbie Mariah Carey más vendida está de regreso para las fiestas! Consigue la tuya ahora; nunca se sabe si volverá a tener la oportunidad...".

La Barbie Mariah Carey luce un hermoso vestido rojo, con brillo (glitter); también lleva calzado acorde, joyas color plata y el inseparable micrófono, en alusión a la famosa.

MARIAH CAREY SE ENTUSIASMA

Al conocer lo que Mattel haría, Mariah Carey no pudo ocultar la emoción que le provoca tal distinción, y expresó entusiasmada:

"Si pudiera volver atrás y decirle a mi pequeña que algún día tendría una Barbie a mi imagen, ¡me volvería loca!".

Aunque no hay información en torno a cuándo la muñeca estará disponible en México, la emoción priva entre los seguidores de la artista, así como entre coleccionistas.

All I Want for Christmas Is You no es una melodía reciente, sino que fue lanzada en 1994, pero desde que salió al aire, se ha convertido en un himno navideño que alegra el entorno la celebración, pues su mensaje señala que lo más importante de la Navidad es estar con la familia.