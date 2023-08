Banxico lanza importante mensaje sobre esta moneda de 20 pesos

El Banco de México emitió varias monedas conmemorativas de las cuales la más popular y que es coleccionable fue la de 20 pesos donde sale El Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar.

El pasado 8 de agosto de 2023 se conmemoró el 144 aniversario de Atila del Sur, donde Banxico honró este evento e invitó a la ciudadanía a utilizar la moneda de 20 pesos

"Zapata simbolizó la resistencia campesina en México. Su imagen se encuentra en una moneda de 20 pesos conmemorativa emitida en 2021, y es válida para realizar pagos. ¡Úsala!", publicó en sus redes sociales oficiales.

Una de las características principales de la moneda es que consta de una pieza de 30 milímetros de diámetro en forma dodecágona, al reverso se encuentra Emiliano Zapata, mientras que en el anverso se puede ver el escudo nacional mexicano en relieve escultórico.

¿QUIÉN FUE EMILIANO ZAPATA?

Emiliano Zapata fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur, Zapata, se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero.

¿CÓMO ES LA MONEDA DE EMILIANO ZAPATA?

La pieza dodecágona de Zapata contiene un micro texto en su honor que dice "Tierra y Libertad".

El centro de la moneda contiene aleación de alpaca plateada con 65 por ciento de cobra, 10 por ciento de níquel y 25 por ciento de zinc, el anillo perimétrico de la moneda tiene bronce-aluminio con 92 por ciento de cobra, 6 por ciento de aluminio y 2 por ciento de níquel.

¿POR QUÉ NO SE USAN LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS?

Las monedas conmemorativas usualmente no se usan pues suelen guardarse de colección, sin embargo, existe otra razón fundamental por la que este tipo de monedas no se utilizan y el mito es que no se aceptan en establecimientos.

Banxico mencionó que estas monedas de 20 pesos se deben utilizar y cualquier establecimiento debe de aceptarlas.