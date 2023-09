¿Bancos deberán pagarte por cargos no reconocidos en tus tarjetas? Esto dice la SCJN

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que el dejar de pagar un préstamo tras recibir un cargo no reconocido puede ser una decisión acertada, siempre que se realicen acciones aclaratorias.

Según datos del Procesador Estadístico de Condusef, durante el 2022 recibieron 25 mil 533 reclamaciones por consumo no reconocido, mientras que nueve mil 611 quejas se presentaron por cargos no reconocidos, y cuatro mil 947 reportes fueron iniciados por consumos no reconocidos.

CARGOS INDEBIDOS

Anteriormente en el mundo de los cuentahabientes de bancos mexicanos, generalmente los cargos indebidos o cargos no reconocidos eran absorbidos por los titulares de las cuentas, esto debido a que muchas de las veces no se puede comprobar que no eran ellos quienes realizaron la transacción.

Pero actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró modificar esto y ahora serán los bancos quienes deberán realizar la devolución de ese dinero a los usuarios de sus tarjetas, ya sean de crédito o débito.

Y no solo esto, si no que los clientes también podrán cobrar los intereses moratorios a razón del 6 por ciento anual, esto con base en los artículos 83, 85, fracción II y 362 del Código de Comercio, según la la sentencia, ya que también señala que el descuido del dinero comienza cuando se detecta la sustracción indebida por parte del cliente y no cuando la institución bancaria lo determine.

ENTIDADES FINANCIERAS

Hoy en día bancos como Santander, BBVA, CitiBanamex, HSBC y otras entidades, están obligadas a recuperar el dinero de sus socios, mientras que la práctica anterior, aquella que hacía al titular absorber la deuda se encontraba fuera de la ley, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta nueva regulación está vigente desde el siete de agosto del 2023, según la Tesis 1a./J. 93/2023 (11a.) de la Suprema Corte.

Cabe resaltar que el titular de la tarjeta debe gestionar el reporte y proceder con los pasos que le indique su entidad financiera para la devolución o pago de su dinero por cargos no reconocidos.