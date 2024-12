Baja California alberga al ave carroñera más grande de América del Norte, ¿sabes cuál es?

La geografía de México ha permitido tener alrededor del 10 por ciento de las especies silvestres del mundo, posicionándose en el quinto lugar de los 17 países megadiversos. Esto le ha permitido albergar diferentes tipos de animales únicos, como es el caso del ave carroñera más grande de América del Norte que vive en Baja California y tras décadas de ausencia logró volver a los cielos mexicanos.

Esta icónica ave fue parte integral de los ecosistemas mexicanos hasta 1939, año en que se declaró extinto en el país, tuvieron que pasar 60 años para que dicha ave pudiera volver. Estas décadas representan el arduo esfuerzo de especialistas en conservación que dedicaron tiempo de su vida para que esta especie pudiera volver a volar, logrando ahora tener 40 especies en vida silvestre.

¿CUÁL ES EL AVE CARROÑERA MÁS GRANDE DE AMÉRICA DEL NORTE?

Esta ave, que ahora mismo volvió a volar en los cielos de Baja California, es la especie carroñera más grande de todo América del Norte y es conocida como el Cóndor de California o cóndor californiano. Su envergadura puede alcanzar los tres metros, y su peso oscila entre los 8 y 14 kilogramos; estas medidas le han otorgado ser la especie de este tipo más grande de la región.

El cóndor californiano posee un plumaje negro brillante, con parches blancos debajo de las alas que son visibles en pleno vuelo, su cabeza es calva y varía en color entre amarillo, naranja y rojo, según su estado emocional o de salud, en condiciones óptimas, puede vivir más de 60 años lo que lo convierte en una de las aves más longevas del mundo; esta ave carroñera se alimenta principalmente de carroña de mamíferos y animales marinos muertos.

Esta especie no representa un peligro para el ganado, esto debido a que el cóndor californiano no mata animales, pues solo se alimenta de restos de otros animales. Juan Vargas, jefe de campo del proyecto reintroducción del Cóndor de California, ha señalado a la población que respeten a esta ave, pues no representa peligro alguno y verlos en vuelo representa una gran alegría tras años de ausencia.

PROGRAMA QUE SALVÓ AL CÓNDOR CALIFORNIANO

El regreso del cóndor a los cielos de Baja California fue el resultado de un largo esfuerzo de conservación, fue impulsado por un programa binacional que logró salvar a esta ave carroñera. A pesar de que desapareció de los cielos y fue declarada extinta, durante las décadas de esfuerzo fue posible rescatarla y se estima que hay cerca de 40 ejemplares libres.