Avon: ¿Por qué la empresa de productos de belleza se declara en quiebra en Estados Unidos?

Avon Products Inc. (API) una sociedad financiera no operativa con sede en Estados Unidos de la marca de belleza Avon, se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 en un tribunal de Delaware.

¿POR QUÉ AVON SE DECLARA EN QUIEBRA?

Esta decisión se produce en un momento complicado para la compañía, que enfrenta 386 demandas relacionadas con el uso de talco en sus productos. Estas demandas alegan que el talco está contaminado con sustancias cancerígenas, lo que ha provocado serios problemas financieros.

Avon ha acumulado una deuda total de mil 300 millones de dólares, de los cuales 78 millones están directamente vinculados a las reclamaciones sobre el talco.

Aunque Avon no opera en EU desde su desprendimiento del negocio norteamericano en 2016, la marca continúa operando a nivel internacional.

API aclaró que las operaciones de Avon fuera de la Unión Americana "no están incluidas en el proceso del Capítulo 11", y que las actividades internacionales de Avon seguirán sin cambios.

La marca Avon en Estados Unidos ahora es propiedad de LG Household & Health Care y no está vinculada a API ni a los procedimientos del Capítulo 11.

"The Avon Company, que es la marca Avon en EU actualmente propiedad de LG Household & Health Care, no está afiliada a ninguna otra entidad de Avon y no forma parte de los procedimientos del Capítulo 11", se detalló.

En su esfuerzo por reestructurarse, Natura & Co, la empresa que adquirió Avon en 2020, ha propuesto recomprar las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos por 125 millones de dólares. Esta financiación garantizará la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones de Avon Products Inc. durante el proceso de bancarrota.

John Dubel, presidente de Avon Products comentó: "La acción de hoy y la venta propuesta de las operaciones de Avon fuera de EU maximizarán el valor de nuestros activos y nos permitirán abordar nuestras obligaciones de manera ordenada".

Por su parte, Kristof Neirynck, CEO de Avon, aseguró que la empresa seguirá enfocada en avanzar su estrategia comercial a nivel internacional, incluyendo la modernización del modelo de venta directa y el relanzamiento de la marca para acelerar su crecimiento.