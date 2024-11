Autos "chocolate": si el título del vehículo dice esto, no podrá ser regularizado

La Repuve ha dado a conocer que durante el proceso de regularización de autos "chocolate" se han tenido que rechazar varios vehículos y esto ha puesto en alerta a varios conductores que desean conocer las razones por las que el automóvil puede ser expulsado del programa. Ante esto, las autoridades han dado a conocer que si el título del vehículo cuenta con una leyenda específica no podrá ser regularizado.

Aunque muchos vehículos del extranjero pueden ser regularizados mediante este programa, algunos no pueden ser aptos para este beneficio y otros quedan completamente descartados. En este último sentido; algunos automóviles que cuentan con una frase dentro del título de propiedad serán rechazados de inmediato y es esencial saber cuál es esta leyenda.

¿QUÉ PUEDE HACER QUE TU AUTO SEA RECHAZADO?

Si deseas hacer el trámite para regularización de autos "chocolate", es importante señalar que en Estados Unidos los vehículos cuentan con un título de propiedad que es el equivalente a la factura original en México y que acredita a la persona ser dueña del vehículo. Este documento no solo certifica la propiedad legal del vehículo, sino que también muestra información del propietario, domicilio, precio, número de placas y el estado en el que reside.

Cualquier título de propiedad automotriz de los Estados Unidos puede ser regularizado a través del decreto de regularización, pero este documento puede contar con una leyenda que puede hacer que el automóvil sea rechazado y es importante saber cuál es la frase que no debe estar en el título.

Las autoridades han señalado que no importa si el vehículo es de "título rosa" o "título azul", este solo tiene que ser original y que no tenga ningún daño. Por otro lado; para que el auto no sea rechazado el título no debe tener la frase "SALVAGE DAMAGE" cuya frase indica que el coche tiene daños en su funcionamiento.

¿HASTA CUÁNDO TERMINA EL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN?

Antes de su salida de gobierno, AMLO decidió ampliar el trámite de regularización de autos "chocolate" hasta 2026. El gobierno federal señaló que este proceso se extenderá hasta septiembre de 2026, por lo que se cuenta con dos años para poder realizar el proceso y que el vehículo pueda circular de manera legal.