Autos "chocolate": Repuve rechaza definitivamente regularizar vehículos con estos títulos

El Registro Público Vehicular (Repuve) ha dejado claro que no se regularizarán vehículos con ciertos tipos de títulos, lo que significa que estos autos no podrán ser nacionalizados. Esto ha generado incertidumbre entre los dueños de autos "chocolate" que aún no han realizado el trámite.

Este 2024, el Gobierno Federal extendió el plazo para regularizar estas unidades hasta el 30 de septiembre. Esta prórroga ha despertado el interés de muchos dueños de vehículos estadounidenses, quienes quedaron fuera por la falta de citas disponibles, además de aumentar la venta de este tipo de automóviles. Sin embargo, no todos los títulos de vehículos extranjeros están siendo aceptados para la regularización.

¿QUÉ TÍTULOS NO SON ACEPTADOS?

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto, los vehículos que no podrán ser importados definitivamente ni recibir autorización de legal estancia en México son:

Vehículos con títulos restringidos o prohibidos en México o su país de origen.

o su país de origen. Vehículos de lujo, deportivos o blindados.

Vehículos que no cumplen con las normas de seguridad o medioambientales.

Vehículos reportados como robados.

Vehículos relacionados con algún delito.

Vehículos que no hayan sido importados temporalmente o internados al país después del 19 de octubre de 2021.

Vehículos que no estén registrados en el Repuve.

¿EL TÍTULO SALVAGE SE PUEDE REGULARIZAR?

La regulación de autos con título Salvage depende de las condiciones específicas del vehículo. Si el título indica que el vehículo ha sido dañado y declarado como pérdida total, es poco probable que pueda ser regularizado.

Sin embargo, si el título Salvage indica que el vehículo ha sido recuperado y reparado, y no tiene las denominaciones "DLR Salvage", "Salvage Parts Only", "Lemon Salvage", "Salvage Letter Parts Only", "Flood Salvage", etc., entonces podría ser posible su regularización. No obstante, el vehículo aún debe cumplir con las normas de seguridad y emisiones de México, lo que complica el proceso.

Es importante recordar que México no permite la importación de vehículos no aptos para circular o destinados a desecho.

En algunos casos excepcionales, los vehículos con título Salvage podrían ser regularizados si el motivo del título no está entre los prohibidos y si el título tiene una redacción adicional que indique que el vehículo ha sido "limpio", "reconstruido" o "corregido".