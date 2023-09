Autos chocolate: ¿Multarán a quienes no se hayan regularizado? Esto es lo que se sabe

El sábado 30 de septiembre concluirá el plazo para la regularización de autos "chocolate", y se desconoce si habrá prórroga al respecto; sin embargo, lo que mantiene en vilo a los propietarios de unidades extranjeras es si al continuar en circulación serán multados.

Actualmente, existe un decreto que permitió la legalización de vehículos, a fin de que los dueños de estas unidades estén dentro del marco de la ley, pagando sus respectivos impuestos.

No obstante, la duda sobre qué pasará en cuanto finalice el plazo priva entre quienes tienen un vehículo de estas características, en especial si habrá prórroga o, en su defecto, se aplicarán multas económicas, y de cuánto sería el monto máximo de sanción.

Y es que, considerando lo que durante la conferencia mañanera del lunes dijo Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, sobre que se han regularizado un millón 751 mil 263 unidades en 17 estados, existen aún miles de unidades sin regularizar.

Es en el último de los casos en que es fundamental que los dueños de "autos chocolate" acudan a regularizar su vehículo a los módulos implementado para ello.

Además, fueron las propias autoridades las que indicaron que, una vez concluido el plazo y si no se da prórroga, serían las encargadas de definir las multas correspondientes, mismo que estaría coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR).

Por otra parte, al acercarse el plazo fatal para la regularización de "autos chocolate", los trámites han disminuido.

¿MULTARÁN A QUIENES NO LEGALIZARON AUTOS "CHOCOLATE"?

En el caso de San Luis Potosí, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, señaló que se contemplan sanciones o medidas a quienes no regularicen sus vehículos extranjeros en tiempo y forma.

Estas medidas entrarían en vigor un día después de concluido el plazo para la regularización de autos "chocolate", y se aplicaría el decomiso de los carros, pues al no contar con documentos en regla, no podrán circular por la entidad, pero no es una acción oficial, ni definida.

Al parecer, de acuerdo con diversos medios, los automóviles que no sean legalizados iniciando octubre, podrían ser enviados a una pensión; sin embargo, esta acción no se ha definido.

Por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en abril de 2023 los estados donde se aplicaría el decreto de regularización, y son: