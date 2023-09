Autos "chocolate": Esta pagarías si no regularizas tu carro durante el nuevo decreto

Tema que por muchos años ha traído en jaque a quienes, por su situación económica, no pueden hacerse de un automóvil nuevo, es el de la legalización; a ello se suma el temor de que las unidades sean decomisadas.

Por ello, los dueños de los llamados "autos chocolate" podrán respirar un poco más tranquilos, pues, aunque el proceso de regularización terminaba el 30 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó una prórroga para que los dueños de estas unidades las registren, con un costo de dos mil 500 pesos, plazo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, ¿qué pasará cuando la prórroga termine? Precisamente esta interrogante es la que se va a aclarar.

ESTO PAGARÁS SIN NO APROVECHAS EL NUEVO DECRETO DE LEGALIZACIÓN

Así las cosas, y a fin de que los dueños de estas unidades motrices puedan transitar libremente por todo el territorio nacional, es que deben legalizarlos; de lo contrario, en vez de los 2 mil 500 que cuesta ahora, este cobro se dispara, y en serio.

Y es que, de acuerdo con propietarios de lotes de autos de segunda mano, una vez concluido el plazo en diciembre, el cargo por legalización de estos vehículos podría alcanzar hasta los 40 mil pesos, dependiendo del modelo del carro.

¿A QUÉ AUTOS "CHOCOLATE" APLICA EL DECRETO DE LEGALIZACIÓN?

De acuerdo con los lineamientos del decreto, el programa de regularización de bajo costo es para las unidades fabricadas en o antes de 2016, y únicamente para los que fueron producidos o ensamblados en Estados Unidos, México o Canadá; es decir, los que entran en el acuerdo comercial llamado T-MEC.

Así las cosas, y si usted tiene un vehículo "chueco", tiene de plazo el 31 de diciembre, para legalizar sus vehículos a un costo realmente bajo; así que si no lo has regularizado, se informen que en caso de no legalizarlos en ese tiempo, pagarán, y en serio, la regularización de su auto "chocolate".

Por otra parte, en caso de no acatar el decreto, las autoridades podrían aplicar sanciones graves, como el decomiso de las unidades motrices, así que no se arriesgue y legalice el suyo.