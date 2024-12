Así se aplicará la reducción de jornada laboral; conoce todos los detalles

La propuesta de reforma para disminuir el horario de trabajo en México de 48 a 40 horas semanales, impulsada en el Congreso por Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena. Esta propuesta, que propone modificaciones al artículo 123 de la Constitución, aspira a asegurar al menos dos días de descanso por cada cinco horas de trabajo, remunerado en efectivo, y promete un efecto en la calidad de vida de los empleados.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE REFORMA?

La iniciativa contempla una puesta en marcha gradual, adaptada al tamaño de las compañías:

Grandes corporaciones : Poseen un periodo de adaptación de seis meses.

: Poseen un periodo de de seis meses. Empresas de tamaño medio : Poseen un periodo de un año y medio para implementar la nueva regulación.

: Poseen un periodo de para implementar la nueva regulación. Empresas de pequeña escala : Se les otorgan dos años para adaptarse.

: Se les otorgan para adaptarse. Microfirmas: Para su implementación, necesitarán tres años y medio.

El legislador Vázquez Arellano enfatizó que estos tiempos serán inalterables, asegurando una transición justa para todos los sectores económicos.

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ ESTA PROPUESTA SI SE APLICA?

De acuerdo con el legislador, esta reforma no solo aumentará el tiempo de coexistencia familiar, en particular entre madres, padres e infancias, sino que también satisface las exigencias históricas de los trabajadores. El proyecto concuerda con un nuevo modelo de cuidados que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno doméstico y laboral.

En palabras del diputado: "La reducción de la jornada laboral, así como la reestructuración de los contratos colectivos y el acceso a la seguridad social, son exigencias del pueblo trabajador, a pesar de los intentos neoliberales de ocultarlo".

CONTEXTO POLÍTICO

Esta propuesta no es la única presentada en el Congreso. Otras iniciativas, promovidas por Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y Morena, también tienen como objetivo disminuir el tiempo de trabajo. No obstante, todavía no se han debatido en el pleno, a pesar de que la reforma se estableció desde abril de 2023. Claudia Sheinbaum, mandataria mexicana, ha afirmado que el debate oficial acerca de la jornada de 40 horas se iniciará en 2025. Este procedimiento estará dirigido por la Secretaría del Trabajo, bajo la dirección de Marath Baruch Bolaños, y se llevará a cabo de forma progresiva, por áreas, mediante mesas de trabajo.