Así puedes hacer que el aire acondicionado de tu auto enfríe más, según expertos

Actualmente, en México se están experimentando altas temperaturas en la mayoría de los estados, por lo que muchas personas optan por no salir del aire; sin embargo, no se puede siempre. Mantenerse fresco en el carro es un desafío para muchos tanto para las personas que no tiene aire acondicionado en sus carros como para las que sí tienen. Tener el aire acondicionado que enfríe en temperaturas tan altas es algo difícil.

De acuerdo con expertos en mantenimiento automotriz aseguran que es posible maximizar el rendimiento del aire acondicionado del auto para hacer que cada viaje sea más fresco y confortable.

El desgaste común de los vehículos puede llevarlos a perder alrededor del 5 por ciento de su capacidad de refrigeración cada año, según Autozone Estados Unidos. Por ello, es importante realizar un mantenimiento básico para garantizar un óptimo funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Las causas más comunes de un enfriamiento inadecuado incluyen niveles bajos de refrigerante, un mal funcionamiento del compresor, un condensador obstruido y un ventilador defectuoso. Sin embargo, existen medidas económicas y gratuitas que los conductores pueden tomar para mejorar el desempeño del aire acondicionado de sus vehículos.

¿QUÉ HACER PARA QUE EL AIRE ACONDICIONADO DE TU CARRO ENFRÍE MÁS?

De acuerdo con los expertos de Firestone, para que el aire acondicionado del carro enfríe más, se debe renovar regularmente el filtro de aire, ya que este es responsable de evitar que el polvo, el polen y otras partículas contaminantes entren al interior del automóvil, por lo que un filtro sucio puede inhibir el flujo de aire del sistema de aire acondicionado.

Por otro lado, verificar el estado del aire acondicionado utilizando un medidor y un termómetro. En caso de detectar algún problema, se aconseja recurrir a un profesional para evitar complicaciones mayores.

Otro consejo económico es estacionar el vehículo en la sombra para evitar el sobrecalentamiento, lo que ayudará al sistema de aire acondicionado a mantener una temperatura más fresca en el interior del automóvil.

ESTAS SON UNAS RECOMENDACIONES PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL CARRO

Los expertos sugieren dos prácticas importantes para utilizar al aire acondicionado del carro en esta temporada de calor:

Evitar cambiar la temperatura del aire acondicionado al máximo de inmediato al encenderlo, permitiendo primero la circulación del aire caliente del interior hacia afuera

Con estos consejos simples, pero efectivos, los conductores pueden optimizar el rendimiento de sus sistemas de aire acondicionado y disfrutar de viajes más frescos y confortables durante los meses de calor.