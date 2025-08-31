Así puedes cargar y digitalizar tus documentos para registrarte a la Beca Rita Cetina desde Llave MX

El registro para la Beca Rita Cetina está por comenzar y, por primera vez, podrá realizarse completamente en línea a través de la plataforma Llave MX. Para que el proceso sea más sencillo y rápido, es importante tener listos y digitalizados los documentos necesarios. Aquí te contamos cómo hacerlo paso a paso.

CÓMO DIGITALIZAR TUS DOCUMENTOS

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el registro será digital, por lo que los solicitantes deberán subir sus documentos en formato JPG o PDF. Estos son algunos consejos para hacerlo:

Abre el archivo de tu documento en tu computadora.

Usa la opción "Guardar como".

Elige el tipo de archivo (JPG o PDF).

Guarda y revisa que se pueda abrir correctamente.

Si no cuentas con el archivo en formato digital, también puedes usar aplicaciones de escaneo desde tu celular para capturarlos y guardarlos en los formatos requeridos.

CÓMO CREAR TU CUENTA EN LLAVE MX

Antes de subir los documentos, es necesario tener una cuenta en la plataforma Llave MX, una herramienta digital del gobierno que facilita varios trámites. El proceso es sencillo:

Ingresa a www.llavemx.gob.mx

y selecciona "Crear cuenta".

Escribe tu CURP, completa el captcha y da clic en "Continuar".

El sistema llenará automáticamente tus datos personales.

Ingresa tu Código Postal y selecciona tu colonia.

Añade un correo electrónico o número de celular vigente.

Crea una contraseña segura y guárdala.

Acepta el Aviso de Privacidad y finaliza el registro.

Con tu cuenta lista, solo tendrás que ingresar a la plataforma cuando se abra el registro de la beca.

FECHAS DE REGISTRO DE LA BECA RITA CETINA

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el registro de la Beca Rita Cetina abrirá el 15 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 30 del mismo mes.

Los responsables del trámite serán los padres, madres o tutores legales de los estudiantes de secundaria.

DOCUMENTOS QUE NECESITAS DIGITALIZAR

Para que no tengas contratiempos durante el registro, prepara con anticipación los siguientes documentos en formato digital:

CURP certificada del estudiante y del padre, madre o tutor.

del estudiante y del padre, madre o tutor. Identificación oficial con fotografía del adulto responsable.

con fotografía del adulto responsable. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Número de celular y correo electrónico vigentes.

QUÉ HACER SI TIENES PROBLEMAS CON TU CUENTA LLAVE MX

Si al momento de crear tu cuenta en Llave MX surge algún inconveniente, puedes comunicarte con el Centro de Atención para el Bienestar (CABI) marcando al número 079. Ahí recibirás orientación y apoyo para resolver cualquier dificultad.

Con estos pasos tendrás todo listo para registrarte a la Beca Rita Cetina y asegurar que el proceso sea rápido y sin contratiempos.