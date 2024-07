"Así lo establece la ley": AMLO justifica sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la existencia de una sobrerrepresentación de su partido, Morena, en el Congreso de la Unión, aunque subrayó que esta situación está amparada por la Constitución Política.

El presidente señaló que cuando la oposición dominaba el Poder Legislativo, ellos mismos redactaron estas leyes que les favorecían, pero olvidaron modificarlas y ya no les benefician, no quieren respetarlas, dijo.

"Parece como que no están claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles que hablan de una sobrerrepresentación porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reforma la Constitución, y ellos no quieren que se tenga esa mayoría califica para reformar la Constitución, entre otras cosas, porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial", manifestó el presidente.

En su conferencia matutina, el presidente acusó que la oposición no desea que Morena y sus partidos aliados obtengan mayoría calificada para reformar la Constitución y llevar a cabo la reforma al Poder Judicial.

"Si Morena, PT y PVEM obtuvieron el 85 por ciento de los distritos electorales ¿por qué no va tener mayoría calificada?, argumentó.

"Dicen ´cómo si sacaron 52%, 55%, van a tener 66%, hay una sobrerrepresentación´, sí, así lo establece la ley, la ley de leyes, así está en la Constitución, pero también es como se quiera interpretar", dijo AMLO.

El mandatario afirmó que nunca había visto a la oposición "tan descarados, tan deshonestos, y enseñando el cobre", como ahora.

"Están queriendo que se viole la Constitución y ahora van a ver por qué. Si hay algo que está muy claro en la Constitución, pero además hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo ellos hicieron las leyes que les convenías y como se olvidaron en cambiarla y siguen esas mismas leyes, ahora que ya no les conviene y ya no las quieren respetar", refirió.