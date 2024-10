Asesinan durante asalto a gerente de Banco Azteca; le había prometido a su madre que volvería

El sábado 26 de octubre, el gerente de Banco Azteca de Copainalá, Chiapas, Abraham González Cerón, de 32 años de edad, fue asesinado a balazos durante un asalto en la sucursal; deja en la orfandad a dos niños y a una madre esperando que su hijo volviera, como se lo había prometido.

La sucursal de Banco Azteca se localiza en calle Primera Oriente Norte 34 A, del referido municipio; Abraham laboraba con normalidad, cuando de pronto, hombres armados irrumpieron en la sucursal y exigieron el dinero, agrediendo a todos los empleados.

Sin embargo, durante el asalto, los hombres balearon al gerente y a dos personas más resultaron heridas, pero Abraham perdió la vida antes de que llegaran los servicios médicos.

FAMILIARES DESPIDEN A ABRAHAM

Como se indicó, Abraham era padre de dos niños, uno de 12 y otro de 9 años de edad; además, horas antes de su muerte, le había prometido a su mamá que regresaría.

El fatídico día le dijo a su madre que volvería en unas horas, que no se preocupara; y es que Chiapas sufre una ola de violencia por conflicto entre cárteles.

Durante el funeral, su mamá Martha Cerón dijo: "Desgraciadamente, le quitaron la vida, un humano maligno me arrebató a mi hijo y la mera verdad no sé si pedir justicia o esperar la justicia divina, porque la mera verdad yo hasta me imagino que pedir justicia terrenal, como que no va a funcionar, porque los malandros aquí es donde andan, pues y, la mera verdad, no sé quién fue quien realmente me lo arrebató, lo único que sé es que él salió contento de aquí y me dijo mamita voy a regresar".

La señora comentó que su hijo no tenía enemigos y que, al parecer, los delincuentes iban nada más por el dinero, pero todo se salió de control y acabaron matando a su Abraham.

"Él no tenía enemigos, solamente el bandido acudió por el dinero, por robar el dinero del banco y ahí donde él perdió la vida, desgraciadamente".

Abraham González Cerón fue velado en el que fuera por 32 años su casa, la de sus padres, ubicada en la colonia Menapac, en el municipio de Tecpatán.

DUEÑO DE BANCO AZTECA SE SOLIDARIZA CON LA FAMILIA DE GERENTE ASESINADO

El trágico hecho no fue ajeno para el dueño de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien a través de redes sociales publicó un mensaje a través del cual envió condolencias y apoyo a la familia de su trabajador, y se expresó su frustración y enojo debido a la inseguridad que priva en Chiapas.

El empresario dijo que el crimen afectó no sólo a la familia, sino también a Grupo Salinas; externó su apoyo a los seres queridos de la víctima, y demás trabajadores lesionados.

El día de hoy es un día triste para todos nosotros en @gruposalinas, ayer mataron a un colaborador nuestro, gerente de una de nuestras sucursales bancarias en el estado fallido de Chiapas.



Les ofrezco todo mi apoyo a las familias y quiero hacer un enérgico reclamo contra el... https://t.co/G6nlYbg2ww — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 27, 2024