Asesinan a dos informantes de la periodista Anabel Hernández

También denunció una persecución brutal en contra de sus informantes, por lo que se reservó algunos nombres, pues teme se repita con ellos lo ocurrido con los asesinados.

"Vienen en el libro testigos directos de los hechos, cuya identidad me he reservado, me la he reservado porque, por desgracia, a lo largo de estos años de investigación, al menos dos de mis fuentes han sido asesinados", señaló Hernández.

Una de las fuentes, indicó, fue asesinado por exponer la relación que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa.

En tanto, el segundo murió por tener información relacionada con el caso Iguala; era familiar de un militar adscrito al 27 Batallón de Infantería.

"Lo ejecutaron a plena luz del día en la Ciudad de México, otro de mis informantes, testigos directos de los hechos, era el familiar de un militar que trabajó en el 27 Batallón de Infantería aquella terrible noche en Iguala y que finalmente había accedido a hablar conmigo para decirme lo que había pasado en el Batallón, a cuántos estudiantes se habían llevado adentro y que no salieron nunca más de ahí, y cuando estaba por concretarse la cita, mataron a mi fuente en Cocula mientras estaba podando un árbol en la banqueta de su casa", aseguró Anabel Hernández.

Asimismo, destacó que pese a la persecución de que son objeto sus fuentes, tienen el valor de hacer pública su identidad.

"Ha sido una persecución brutal de este sistema corrupto criminal de México contra mis informantes. Pero hoy quiero decir que estos testigos, del nuevo libro, están dispuestos, si alguien me demanda, que no la hay todavía, a hablar".

Dijo que ha sido muy prudente en torno a la publicación de la obra, pues están conscientes de que hablar de los nombres de las personas es muy serio, por lo que "cuando lo hago es que tengo el 1000% de la información corroborada total y absolutamente".

Finalmente, fue contundente al decir que no se retractará de nada de lo que expone en Emma y las otras señoras del narco, ya que es una investigación realizada con el mismo rigor que otras que ha hecho.