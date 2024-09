Arath modifica la placa de nominados en La Casa de los Famosos. ¿Quién saldrá este domingo?

En un duelo muy cerrado, la noche de este viernes Arath de la Torre le ganó la prueba de salvación a Agustín Fernández en La Casa de los Famosos y tuvo derecho a elegir entre salvarse él mismo o ayudar a alguno de los nominados de esta semana.

El conductor del programa Hoy festejó este triunfo con sus compañeros del cuarto Mar mientras que Sian miraba sorprendido pues necesitaba que Agustín fuera el ganador para tener posibilidades de ser salvado y así evitar salir de la casa este domingo.

¡QUÉ COSAAAA!

Después de un duelo DE INFARTO por la Salvación, #ArathDeLaTorre logra arrebatársela a #AgustínFernández de las manos... ¡Felicidades! #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIXpic.twitter.com/2cckgPBVZ8 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 14, 2024

La conductora de Odalys Ramírez felicitó a Arath por haber ganado y le pidió que empezando por las razones le dijera a quién iba elegir salvar de estar nominado esta semana.

Como se recordará en la gala de nominación del miércoles, quedaron nominados Arath, Mario, Gala, Briggitte y Sian, los primeros del cuarto Mar y el último del equipo Tierra.

Al tomar la palabra Arath dijo que estaba contento de haber podido llevar a la placa de eliminación a Sian a quien apodan "la liebre" por las veces que se ha escapado de ser nominado y posteriormente indicó a quién quería salvar.

"En esta ocasión quiero regresarle el favor a alguien que en su momento no se sintió apoyada sin embargo, ella tuvo el valor para sacar ´el tumor´ de este lugar y hay que saber ayudar cuando uno debe ayudar. Yo me subo a la placa porque tengo que ser congruente, yo le llamé poco hombre a Sian y en esta ocasión me subo yo a la placa para que tu Gala sigas cumpliendo tus sueños", mencionó.

Las palabras de Arath toman sentido porque semanas atrás Sian ganó la salvación cuando estaba también nominada Sabine y decidió salvarse él mismo. Unos días después en el posicionamiento Arath llamó "poco hombre" a Sian por esta acción, lo que inició una rivalidad entre ellos que no ha terminado.

De esta manera los nominados con posibilidad de ser expulsados el próximo domingo son Mario, Arath, Briggitte y Sian.