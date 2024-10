¿AMLO ya no se irá a "La Chingada"? Esto es lo que hará ahora que entregó la presidencia

En meses anteriores, el exmandatario había prometido que una vez que entregara la presidencia, se iría a su rancho llamado "La Chingada"

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El 1 de octubre marcó el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo entrega de la banda presidencial Claudia Sheinbaum en una ceremonia que simboliza la transición de poder. En meses anteriores, el exmandatario había prometido que una vez que entregara la presidencia, se iría a su rancho llamado "La Chingada", ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas. Sin embargo, en días previos, el presidente había anunciado un cambio en sus planes.

En una conferencia de prensa el pasado 25 de septiembre, López Obrador explicó que no cumplirá con su promesa de dirigirse directamente a su rancho tras dejar el cargo.

¿AMLO YA NO SE IRA A SU RANCHO "LA CHINGADA"?

El expresidente de México decidió que después del cambio de gobierno permanecerá algunos días en la Ciudad de México para aclimatarse a su nueva situación, pero que sí sigue en sus planes irse a su rancho.

"Decirle a la gente que nos queremos mucho, me enteré de que me van a esperar en Palenque, pero no voy a llegar. Me voy a aclimatar unos días aquí", comentó, pidiendo disculpas a los habitantes de Palenque.

¿QUÉ PLANEA HACER AMLO AHORA QUE ENTREGO LA PRESIDENCIA?

López Obrador ha manifestado su deseo de dedicarse a la escritura tras su salida de la política. Sin embargo, su enfoque cambiará, ya que sus futuros textos no abordarán temas contemporáneos, sino que se centrará en investigaciones históricas.

"El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista", detalló el exmandatario el pasado 31 de agosto.

Además de la escritura, AMLO ha mencionado que tomará tiempo para disfrutar de la naturaleza, afirmando que le gustaría "admirar las plantas, los árboles, los pájaros". También planea continuar con su pasatiempo favorito: el béisbol. Es probable que realice visitas esporádicas a la capital para ver a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA SU RANCHO "LA CHINGADA"?

El rancho "La Chingada" de AMLO es una propiedad que se estima mide alrededor de 13 mil metros cuadrados y tiene un valor aproximado de 25 millones de pesos.

Está ubicado a cinco kilómetros de la carretera Palenque-Pakalná, a solo 1.8 kilómetros del ayuntamiento de Palenque y a 4.7 kilómetros de la estación de Palenque del Tren Maya. La propiedad, que ha estado en manos de su familia durante 22 años, se caracteriza por su exuberante vegetación tropical y cuenta con una laguna en su interior, lo que la convierte en un lugar ideal para el descanso.

Con esta transición, el expresidente López Obrador deja atrás un sexenio marcado por controversias y logros, y se prepara para un nuevo capítulo en su vida, alejado de los reflectores de la política.