AMLO y la carta de "Los Chapitos"; esta fue su reacción

En la conferencia mañanera el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, informó que tuvo conocimiento de la carta enviada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante la reunión de seguridad, en donde se tocó el tema de su difusión.

Cabe señalar que en mencionada carta, "Los Chapitos" niegan ser los líderes del Cártel de Sinaloa, lo mismo que tener algo que ver con la producción y tráfico de fentanilo.

López Obrador manifestó desconocer el contenido del documento que hicieron llegar a un noticiero mediante el abogado de "El Chapo", aseverando que no tiene opinión al respecto, se limitó a recordar que anteriormente las agencias de seguridad "intervenían" en lo referente a la política de seguridad y ellos tomaban las decisiones al respecto.

El presidente dejó en claro que en su Gobierno no se protege a nadie y se persiguen a todos los delincuentes.

Reiteró además que los propósitos de su Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos, por ello fue que se formó la Guardia Nacional para evitar extorsiones, feminicidios, robos y homicidios.

Otro de los propósitos es la cooperación con el Gobierno estadounidense ante la "pandemia del fentanilo" y la lucha contra el tráfico de otras drogas.

Como tercera misión señaló que se encuentra la distribución de vacunas contra Covid-19 durante la pandemia con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y por último es que la Sedena trabaje en el desarrollo del país con la construcción de Bancos Bienestar, aeropuertos, trenes; y brindar ayuda a la población en caso de algún desastre.

Sobre la carta en la que "Los Chapitos" dicen que no encabezan el Cártel de Sinaloa, AMLO dijo que no conoce su contenido y aseguró que en su gobierno no hay un grupo protegido. pic.twitter.com/RTNpN9nZgZ