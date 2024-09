AMLO: Segalmex fue el único caso de corrupción durante su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se desviaron más de 9 mil 500 millones de pesos, fue el único acto de corrupción durante su administración.

En conferencia de prensa, el mandatario instruyó a la Secretaría de Gobernación a publicar todos los documentos relacionados con el caso en la página oficial del gobierno, con el objetivo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó que el daño patrimonial final por el caso Segalmex asciende a 2 mil 700 millones de pesos, luego de un exhaustivo proceso de investigación y auditoría.

Según Salcedo, se logró recuperar 4 mil 700 millones de pesos, es decir, casi el 50 por ciento del monto total desviado. Los 2 mil 700 millones restantes corresponden a recursos que no pudieron ser aclarados y por las cuales se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Asimismo, también fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que se impongan las sanciones correspondientes. El titular de la SFP afirmó que el proceso de aclaración de este daño patrimonial a Segalmex continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias.

CERO CORRUPCIÓN, CERO IMPUNIDAD

"No hay, ni habrá impunidad", enfatizó el funcionario, asegurando que el gobierno está comprometido a castigar a todos los responsables de este acto de corrupción. Por su parte, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de combatir la corrupción y aseguró que su gobierno no tolerará ningún acto de impunidad.

"Dijimos, cero corrupción, cero impunidad, y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscar manchar nuestro Gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa, porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó", subrayó el mandatario.