AMLO se lanza contra exsecretario de EU por juzgar reformas que envió al Congreso

El presidente consideró que las declaraciones de Mike Pompeo están vinculadas con temas electorales que se viven en el país vecino

Por: Luis Flores

En la mañanera de este lunes 24 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya juzgado las reformas constitucionales que envió hace unos meses al Congreso de la Unión, al advertir que se trata de una política tradicional de esa nación de “meter las narices en todas partes”.

AMLO enfatizó que si ese tipo de prácticas intervencionistas continúan, no se podrá llevar una relación respetuosa y de colaboración entre los gobiernos de México y de Estados Unidos.

“Es natural que él opine eso, el fue secretario de Estado de Donald Trump, creo que hasta aspiraba a la presidencia por el partido republicano. Respetamos su punto de vista, no lo compartimos”, expresó López Obrador.

PANORAMA

El mandatario federal consideró que este tipo de declaraciones están vinculadas al momento político-electoral que se vive en el vecino del norte.

“Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos para que todos los mexicanos tengan la información, va a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña y hay acusaciones mutuas y todo mundo opina”, aclaró AMLO.

CLARIDAD

Ante los argumentos que la reforma judicial afectaría las relaciones y le daría “poder” a los cárteles, el presidente enfatizó: “No afecta nada, son puros inventos, es que ellos se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Entonces, si eso sigue, pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa, de cooperación”, dijo el presidente.

AMLO remarcó que su administración ya ayudado “mucho, mucho, mucho” con las labores de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional para combatir al narcotráfico, por lo que no se dan relaciones ni con la delincuencia organizada ni la de cuello blanco, como sucedía en sexenios anteriores.

“Opina Pompeo, no es un asunto personal, simplemente estudió en una escuela donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza; y yo estudié en una escuela donde me enseñaron que los seres humanos no somos malos por naturaleza, no nacimos malos, nadie nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia”, concluyó López Obrador.