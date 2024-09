AMLO se despide de militancia de Morena y pide apoyo para Claudia Sheinbaum

López Obrador señaló que México está por terminar la etapa inicial de su Cuarta Transformación y por empezar un nuevo periodo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se despidió de la militancia de Morena con un mensaje que envió a través de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, en donde el mandatario pide a todos los morenistas apoyar a Claudia Sheinbaum como lo hicieron con él.

Durante el Séptimo Congreso Nacional, en donde más de tres mil delegados elegirían a su nueva dirigencia, Alfonso Durazo, señaló que por la noche le habló el presidente López Obrador para que le hiciera el favor de leer un mensaje ante los morenistas.

MENSAJE DE AMLO

"Amigas y amigos de Morena me retiro de la política de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeras y compañeros que con tanta convicción me subieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante.

"Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante, antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales.

"Fortalezcan la hermandad el compañerismo y la institucionalidad en el partido, mantengan siempre la unidad la humildad y la honestidad y si me permiten repetir fortalezcan la hermandad el compañerismo y la institucionalidad en el partido mantengan siempre la unidad la humildad y la honestidad no permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas", mencionó Alfonso Durazo en el mensaje que leía de López Obrador.

Asimismo, en su mensaje el presidente pidió a los militantes de Morena que eviten la prepotencia.

"Eviten la prepotencia la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo no roben, no mientan, no traicione nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Muchas gracias y hasta siempre: Andrés Manuel López Obrador".

El mandatario mexicano señaló en su carta que México está por terminar la etapa inicial de su Cuarta Transformación y por empezar un nuevo periodo.

SHEINBAUM PIDE LICENCIA COMO MILITANTE DE MORENA

Previo a tomar posesión como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo solicitó licencia como militante de Morena.

"Inicia una nueva etapa para Morena, me corresponde como debe de ser, el día de hoy, pedir licencia como militante de Morena. Seré presidenta constitucional y debo de gobernar para todas y todos los mexicanos", añadió Sheinbaum.

Durante su discurso el World Trade Center resaltó los logros de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se comprometió a que, durante su presidencia, se seguirá gobernando bajo el principio de: por el bien de todos, primero los pobres.

"Somos varias generaciones que hemos convivido y seguido a un hombre que nos enseñó como los grandes en nuestra historia a no rendirnos", afirmó.