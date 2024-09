AMLO revela que los enfrentamientos en Culiacán podrían estar vinculados con la detención de "El Mayo"

En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la situación en Culiacán, Sinaloa, se encuentra bajo control tras los recientes enfrentamientos. El mandatario informó que, lamentablemente, un sargento de las Fuerzas Armadas perdió la vida durante los altercados, mientras que se reporta que las hostilidades han cesado desde la tarde del lunes.

López Obrador indicó que, aunque no puede confirmar de manera definitiva que los enfrentamientos estén vinculados a una fractura dentro del Cártel de Sinaloa, la detención de Ismael "El Mayo" Zambada podría estar relacionada con la violencia reciente. Sin embargo, enfatizó que el último reporte de las autoridades revela una disminución de los conflictos, destacando que desde el mediodía del lunes hasta esta mañana no se han registrado nuevos enfrentamientos.

COLABORACIÓN ENTRE FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA NACIONAL

En su intervención, el presidente subrayó la importancia de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para mantener la seguridad en el país. Este martes, López Obrador asistirá a un acto privado en el Heroico Colegio Militar, en compañía de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los nuevos secretarios de Defensa y Marina designados por ella.

"Vamos a estar juntos para reafirmar que los marinos y soldados son el pueblo uniformado, que juegan un papel importante en la transformación del país", señaló el jefe del Ejecutivo.

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA PAZ EN CULIACÁN

El presidente aseguró que la Guardia Nacional, con sus 500 instalaciones a nivel nacional, está desempeñando un papel fundamental en la seguridad y prevención de enfrentamientos entre bandas criminales.

"Primero porque significa la seguridad de los mexicanos, con ellos, sobre todo a partir de que se autorizó la creación de la Guardia Nacional, que son 130 mil elementos, podemos garantir la paz, la tranquilidad, en todo el país" aseguro el mandatario.

PERDIDAS EN ENFRENTAMIENTOS EN CULIACÁN

López Obrador lamentó que en los enfrentamientos en Culiacán un sargento de la Guardia Nacional haya perdido la vida.

Asimismo, el presidente también mencionó que, además de la trágica pérdida del sargento, hubo dos militares heridos y se realizaron varias detenciones, así como la incautación de armamento.

A pesar de los recientes eventos, el presidente hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad, reiterando que la violencia no es deseada ni por el gobierno ni por los ciudadanos. "No queremos violencia; el pueblo de Sinaloa, el pueblo de México, no merecen violencia. La violencia debe ser erradicada y reemplazada por la fraternidad universal", concluyó López Obrador.

El mandatario reafirmó el compromiso del gobierno para proteger a la población y evitar que los enfrentamientos entre bandas criminales continúen perturbando la paz en la región.