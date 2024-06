AMLO recibirá estas dos pensiones después de dejar la Presidencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está por terminar sus funciones en el Poder Ejecutivo, por lo que será sucedido por la presidenta electa el pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum, quien se convierte en la primera mujer en gobernar la nación.

AMLO terminará su sexenio como presidente de México el próximo 30 de septiembre, por lo que a partir del 1 de octubre, Sheinbaum se convertirá en la jefa del Ejecutivo.

Sin embargo, muchos se preguntan qué hará López Obrador una vez que sus obligaciones como presidente lleguen a su fin, a qué se dedicará y de qué vivirá, por lo que el mandatario ha sido claro al hablar de su retiro en más de una ocasión.

AMLO ha externado que piensa retirarse de la vida política, por lo que se irá a su rancho "La Chingada", ubicado en Palenque, Chiapas, donde piensa vivir el resto de su vida tranquilamente con sus dos pensiones.

ESTAS SON LAS PENSIONES QUE RECIBIRÁ AMLO

Cabe destacar que López Obrador eliminó las pensiones a los expresidentes, por lo que, al retirarse, tampoco recibirá un salario por parte del Gobierno de la República, y, como lo ha dicho, se mantendrá con su Pensión del Issste y su Pensión del Bienestar.

López Obrador calculó que el monto de la Pensión del Issste que recibirá sea entre los 25 y 30 mil pesos mensuales, por lo años de servicio prestados, mientras que la Pensión del Bienestar otorga a los adultos mayores de 65 años la cantidad de 6 mil pesos bimestrales.

Sin embargo, estos no son los únicos recursos con los que Andrés Manuel López Obrador contaría, ya que el mandatario ha escrito 20 libros, entre los que destacan Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867, La mafia nos robó la Presidencia, Oye, Trump, A la mitad del camino, y ¡Gracias!, por los que también cobra regalías, aunque aseguró que serán para su esposa y para su hijo.

"Ya tengo derecho a recibir una pensión del Issste, va a ser como de 25 o 30 mil pesos mensuales, yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros, eso me apoya, pero eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos", dijo entre risas el presidente en su conferencia mañanera.

"La Pensión del Bienestar ya tengo ahorrado, porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya", reveló.

Estima AMLO retirarse con una pensión del @ISSSTE_mx de entre 25 y 30 mil pesos mensuales



"Considero que me va alcanzar para vivir en #Palenque, y voy a estar solo" pic.twitter.com/M3Fj83geTq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 25, 2024