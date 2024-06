AMLO propone licencia de conducir permanente a nivel nacional

En la mañanera de este miércoles 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que es viable el establecer a nivel nacional que haya licencias permanentes de manejo, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

El presidente López Obrador consideró que esta propuesta debería llevarse a todas las entidades del país.

"Escuché, no sé si fue aquí en la ciudad a Clara Brugada, que iba a entregar la licencia permanente, eso lo establecimos nosotros cuando fui jefe de gobierno y eso se puede establecer a nivel nacional lo de la licencia permanente", dijo López Obrador.

PROPUESTA

La candidata de Morena, Clara Brugada, prometió en campaña que a partir del primero de enero de 2025 establecerá la licencia permanente para conducir autos particulares en la capital. Brugada informó que esto forma parte de su proyecto de gobierno que tiene como objetivo continuar con la reducción de los trámites administrativos y eliminar la corrupción.

Frente a esta propuesta, AMLO dijo que todavía conserva su licencia permanente, pero no pudo mostrarla al asegurar que se le había olvidado la cartera.

REACCIÓN DE AMLO

"No traje ni la cartera, ni el detente, ni mis tréboles, ni los billetes de dos dólares que me dan los migrantes de buena suerte... Antes no podía yo salir sin mi carterita, y siempre en la bolsa izquierda, pero últimamente y hago mal, pero nos pasa a todos, perdemos o dejamos cosas en la ropa y se me pierden la carterita", dijo el presidente.

Por otro lado, luego de ser cuestionado sobre la presunta mala calidad de las placas de la capital, fabricadas por una empresa con licitación en Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, López Obrador, aseguró que ya se está planteando la forma de mejorar su calidad.