AMLO prevé que Reforma al Poder Judicial se publique en el DOF el 15 de septiembre

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que 18 congresos locales han aprobado la Reforma al Poder Judicial y anunció que espera sea publicada en el diario oficial el próximo 15 de septiembre para entrar en vigor.

Durante su conferencia matutina, el presidente compartió que "sería bueno" que la reforma se promulgara el 15 de septiembre, por representar una fecha emblemática para el país, cuando se dio inicio a la lucha por la Independencia de México.

Ya en todos estos estados ya se aprobó la reforma al poder judicial, los congresos locales", dijo López Obrador este jueves, mostrando en una pantalla una lista con 18 estados.

De acuerdo a López Obrador, este hecho reafirma que en México existe, refiriendo a "una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, esa es la democracia; no las élites, no la llamada clase política, no las oligarquías".

Asimismo, el presidente refirió que la Reforma al Poder Judicial "ya es legal", pues luego de ser turnada a los Congresos estatales, se logró la aprobación de 18 congresos, siendo requeridos 17 de las 32 entidades federativas para legalizar el proceso.

Los congresos de las entidades en las que ya se aprobó la enmienda son los de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

¿QUÉ SIGUE PARA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL?

Tras esta aprobación, la Reforma al Poder Judicial pasará al Ejecutivo, es decir, al presidente López Obrador para que sea publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), "sería bueno pensar que se publique en 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima", afirmó AMLO.