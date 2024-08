AMLO pide a los cinco más ricos de México opinar sobre la sobrerrepresentación; ¿quiénes son?

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) extendió una invitación a las cinco personas más ricas de México para que conozcan la argumentación del gobierno federal sobre la sobrerrepresentación y, posteriormente, ofrezcan su opinión al respecto.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que su interés es que los líderes más respetados dentro de las organizaciones empresariales estén informados sobre este tema.

Basado en la lista de la revista Forbes, el mandatario identificó a Carlos Slim Helú, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; la Familia Bailléres, de Grupo Bal; y María Asunción Aramburuzabala, de Grupo Tresalia, como las cinco personas más adineradas del país.

"A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación", expresó el presidente.

BUSCA DIÁLOGO

López Obrador enfatizó que no se trata de cuestionar cómo estas personas adquirieron su fortuna, sino de asegurar que sean escuchadas y respetadas.

"Queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de derecho, y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad", añadió, señalando que espera sus opiniones por el medio que consideren adecuado.

Por último, AMLO afirmó que cuenta con el apoyo de la ciudadanía, quien lo ha ayudado en momentos difíciles.

"Tengo un tesoro, tengo el apoyo de millones de mexicanos que siempre me han sacado adelante en los momentos más difíciles, eso es un tesoro; estamos sacando adelante al país, porque se rescató a Pemex y se rescató a la industria eléctrica", añadió el presidente.