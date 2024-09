AMLO: No están rotas las relaciones con EU; celebra prudencia de Ken Salazar

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que el silencio por parte los funcionarios de Estados Unidos respecto a la reforma judicial es una actitud prudente y responsable, luego de que se pausaran las relaciones con la embajada.

"Nosotros celebramos eso, porque ese es el propósito, que ningún país extranjero de cualquier signo político e ideológico intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos [...] permitirlo es aceptar que violen nuestra Constitución y de que no somos un país libre y soberano. Afortunadamente, han actuado con mucha prudencia después de ese pronunciamiento y espero que las cosas vayan mejorando", declaró AMLO en su conferencia.

OPINIÓN DE EU Y CANADÁ

El martes pasado, el presidente de México declaró una pausa en sus relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de que el diplomático Ken Salazar criticara públicamente el proyecto de reforma judicial que busca la elección de jueces por voto popular en México.

Salazar señaló que la aprobación de esta reforma estaría poniendo en riesgo la relación económica entre ambos países. Por su parte, el embajador de Canadá en México también manifestó la preocupación de los inversionistas respecto a este tema.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS: EN PAUSA, PERO NO ROTAS

No obstante, el presidente precisó que desde la semana pasada permanece la pausa en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, debido a la intromisión en asuntos internos, por lo que "no ha habido comunicación, pero no están rotas las relaciones".

Aunado a ello, López Obrador también consideró que es un tema del que se ha opinado por el proceso electoral en Estados Unidos. "Cuando hay elecciones en cualquier país hay hasta exabruptos (...) Entonces, hay que seguir actuando con respeto", pidió.