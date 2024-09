AMLO felicita a Noroña por "actuar con respeto" en su trabajo en el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó al senador Gerardo Fernández Noroña por su trabajo como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante su conferencia matutina de este martes.

López Obrador reconoció a Noroña por actuar con respecto y responsabilidad frente a sus opositores, además de su postura frente a la senadora panista Lilly Téllez, quien lo llamó “bellaco” por supuestamente haber dicho mal su nombre.

"Miren por ejemplo el caso de Noroña, qué gusto me da y lo felicito, ha actuado con mucho respeto, mucha responsabilidad frente al desparpajo de los opositores, él serio, respetuoso", enfatizó AMLO.

CONFRONTACIÓN ENTRE TÉLLEZ Y NOROÑA

Respecto a dicho enfrentamiento, el cual se suscitó durante la discusión para aprobar la Reforma del Poder Judicial la semana pasada, el presidente de la Mesa Directiva del Senado llamó a la panista por su nombre completo: María Lilly del Carmen Téllez, por lo que solicitó que rectificara y la mencionara como aparece en su curul.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES Y MEMES

Dicha situación desató una serie de bromas y comentarios en redes sociales, donde se señalaba la relación entre ambos políticos. Por su parte, Noroña tomó la opinión de los internautas con humor y señaló: "me muero de la risa de todos los memes que están haciendo y las canciones y que me enamoré de un bellaco y no, no, no...".

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró valioso el trabajo de creadores de contenido en Internet, incluido el de quienes hacen "memes", pues afirmó que de no existir este humor, todo sería muy aburrido.

Desde Palacio Nacional, AMLO se refirió a los "hombres y mujeres" que informan mediante el humor en las redes sociales y consideró positivo que varios temas políticos se aborden de esta manera.