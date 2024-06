AMLO: Este será el monto de su pensión al finalizar su sexenio

Desde el triunfo de Claudia Sheinbaum como su sucesora, López Obrador ha confirmado reiteradamente sus intenciones de retirarse de la escena pública

Por: Andrés Manuel Contreras Alaniz

El 30 de septiembre marcará el fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Presidente de la República, momento en el que dará inicio a su retiro de la vida política.

Desde la oficialización del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como su sucesora, AMLO ha confirmado reiteradamente sus intenciones de retirarse de la escena pública.

López Obrador ha detallado que se trasladará a "La Chingada", un rancho de su propiedad ubicado en Palenque, Chiapas, que abarca más de 13 mil metros cuadrados.

Este retiro ha suscitado inquietudes acerca de cuáles serán las fuentes de ingresos del exmandatario, especialmente porque una de sus primeras acciones al asumir la presidencia fue eliminar las pensiones para expresidentes.

FUENTES DE INGRESOS DE AMLO

El propio AMLO ha explicado que sus ingresos provendrán principalmente de la pensión que recibirá del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), las regalías por sus libros y la pensión del Bienestar.

El presidente ha señalado que la pensión del Issste tiene un límite máximo; sin embargo, el monto mensual que reciben los extrabajadores varía en función del número de semanas cotizadas, las contribuciones realizadas, el último salario percibido y otros factores considerados por la dependencia estatal.

Según datos oficiales, el tope de pensión que establece el ISSSTE es de 31 mil pesos mensuales. No obstante, no se tiene información precisa sobre las semanas cotizadas por el mandatario, por lo que no es posible determinar con exactitud la cantidad que percibirá. Él mismo ha estimado que podría recibir entre 25 y 30 mil pesos mensuales.

PENSIÓN DEL BIENESTAR

Además de la pensión del Issste, AMLO ha mencionado que se inscribirá al programa Pensión del Bienestar, al cual elevó a rango constitucional. Con esta inscripción, recibiría tres mil pesos bimestrales. Sin embargo, si se aprueba la reforma que propuso en febrero pasado, el monto podría aumentar hasta seis mil pesos bimestrales.

De esta manera, Andrés Manuel López Obrador se prepara para una nueva etapa en su vida, alejado de la vida política y con una fuente de ingresos que le permitirá mantener su sustento.