AMLO: Esta es la jugosa cantidad que ofrecen por el reloj que rifó en su mañanera

Durante su última mañanera desde Palacio Nacional, realizada el 30 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rifó su reloj entre los reporteros más frecuentes en sus conferencias diarias.

El ganador fue Julio Omar Gómez, del medio Sin punto ni comas, de Baja California, quien salió gustoso por su premio, a la vez que brindaba un cáldio abrazo a AMLO, quien correspondió de la misma manera.

"No lo podía creer y corrí a abrazarlo, le dije que le quería mucho y que el objeto es como un plus, que me llevo como recuerdo de él. (...) Me llenó mucho de emoción", dijo en ese momento.

Aunque muchas veces distintos medios señalaron que el accesorio tenía un valor elevado, en realidad el mismo López Obrador señaló que su precio era de cerca de dos mil pesos.

Pero, más allá del valor económico, el reportero señaló que el reloj tiene un valor que supera por mucho las ofertas que le han hecho por él.

De acuerdo con Julio Omar, temía que en el tumulto, pues todos querían ver y tocar la pieza, le quitaran el reloj, por lo que optó por salir por la puerta de Atención Ciudadana de Palacio Nacional.

Sin embargo, durante una entrevista, reveló que desde que ganó el preciado reloj, sus compañeros le decían que lo vendiera, y las ofertas comenzaron a llegar, pero destacó una: "La (oferta) más absurda que me hicieron, ahí mismo en la conferencia, (fue) de unos compañeros, fue de 10 (mil), 20, 50, 100 (mil) y ya la última oferta fue de un millón de pesos.

No obstante, Julio Omar Gómez dijo qué era lo que haría con el accesorio, pues aunque su valor comercial no era tan alto, ahora su valor era incalculable, pues perteneció a un presidente que hizo historia.