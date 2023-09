AMLO es señalado como el "presidente del empleo"

En la mañanera de este cinco de septiembre se reconoció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado de lunes a domingo de cinco de la mañana hasta altas horas de la noche sin descanso y sin vacaciones a favor del pueblo.

Se reiteró que López Obrador pasará a la historia de México como el presidente del empleo, debido a que ha sido el único que ha ayudado a más de 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reciben en promedio 16 mil 284 pesos mensuales de salario.

Se aclaró que AMLO es el único presidente en los últimos 36 años que ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo, pues penas hace cinco años atrás era de 88 pesos; hoy es de 207 pesos, y en la frontera norte es de 312 pesos diarios. Es decir un aumento en términos reales del 88 por ciento.

También el presidente actual acabó con el Outsorsing que Felipe Calderón planteó en el 2012, lo cual era un fenómeno implantado para pagar poco y otorgar menos derechos labores a los trabajadores.

OBJETIVO DEL PRESIDENTE

Ante esta situación el mandatario federal argumentó que su compromiso siempre fue que aumentara el salario de los trabajadores.

"Me voy y dejaré muchos asuntos pendientes, porque la verdad fueron 36 años de política antilaboral, no hay nada que se haya hecho en ese periodo en beneficio de los trabajadores, al contrario fue reducción del salario, quita de prestaciones laborales, la privatización de las pensiones, etc, etc, etc,", enfatizo AMLO.

El presidente puntualizó que en su administración si se trabajó bastante para avanzar en la mejora de salarios, en garantizar el reparto de utilidades, en quitar lo de la subcontracctación y en abrir fuentes de empleo con mayor inversión pública.

"No es poca cosa el poder afirmar que México es de los países con menos desempleos en el mundo, pero desde luego todavía faltan otras demandas justas, avanzamos mucho, pero ya no voy a poder yo concluir con todo lo que se requiere; por eso es importante la continuidad de la cuarta transformación y se le dé al pueblo todo lo que se merece", concluyó López Obrador.