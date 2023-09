AMLO entregará bastón de mando a Claudia Sheinbaum

Desde antes de que se conocieran los resultados de las encuestas del proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir a quien encabezaría al partido en las elecciones de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que le entregaría el bastón de mando.



Quien salió vencedora del proceso interno fue la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo que la entrega-recepción del bastón de mando se realizaría este jueves, después de las 19:00 horas (tiempo de la capital del país).

Sin embargo, no dijo el lugar, sino que la transición se celebraría en un evento privado, fuera de Palacio Nacional, y que está a la espera de la invitación que le harían llegar.

"Nos están por decir exactamente dónde va a ser, todavía no tenemos conocimiento", destacó la ahora coordinadora nacional de la Transformación.

Hasta ahora, la entrega del bastón de mando se ha desarrollado con total hermetismo, sólo se dio a conocer la hora, mas no el lugar, y durante la mañanera, AMLO señaló que podría ser en cualquier lugar, abonando más a la incertidumbre.

¿QUÉ ES EL BASTÓN DE MANDO?

Como se recordará, López Obrador recibió el bastón de mando "es un símbolo de las comunidades indígenas, de los más pobres del país", y significa autoridad y transición de la dirigencia del movimiento de la Cuarta Transformación.

"Es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial, el ayudar a los pobres, eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo, los oligarcas son clasistas y son racistas, no estoy inventando nada", afirmó.