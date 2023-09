AMLO: "El Poder Judicial convirtió a Peña Nieto en el payaso de las cachetadas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que antes en el Poder Judicial no se sabía nada, ni siquiera los nombres de de los ministros. "Se sabía más del Poder Legislativo que incluso la oligarquía quiso despreciar a los legisladores".

AMLO argumentó ante los medios de comunicación que tiempo atrás el Poder Judicial era intocable, pues no se sabía nada y hacían y deshacían.

"Hoy en día está quedando al descubierto que es un poder al servicio de la corrupción. Para decirlo con mucha claridad, donde con influencia y con dinero se consigue todo. Incluso el expresidente Enrique Peña Nieto les dio todo a los mandamases y jugaron con él, se le fueron encima, lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, era como deporte nacional, cuestionar y golpear", expresó AMLO.

CASO DE ENRIQUE PEÑA NIETO

El mandatario federal confesó que Peña Nieto se había quejado con él de que lo habían traicionado. "cuando me dijo eso la prima vez solo lo escuche y la segunda vez le pregunte que si quienes eran para saber", dijo el presidente.

AMLO comentó que se tiene que reformar el Poder Judicial, y en una democracia es el pueblo el que manda, y hay procedimientos legales para hacerlo, a través de las hay elecciones.

"Si no fuera por el pueblo yo no estaría aquí, hoy son ellos quienes deciden, las cosas han cambiado bastante y así seguirá siendo", puntualizó AMLO.

López Obrador puso como ejemplo de mala actuación del Poder Judicial la suspensión de amparo a Tomás Zerón para que la Secretaría de Gobernación y, en particular el subsecretario Alejandro Encinas, no señalen públicamente al ex titular de la AIC como "torturador" y creador de la "verdad histórica" del Caso Ayotzinapa.

Tras insistir en la necesidad de reformar al Poder Judicial, López Obrador planteó al Poder Judicial hacer un análisis de si sus decisiones son justas.

"Yo les pregunto ¿Creen sinceramente que ellos imparten justicia? ¿Por qué no hacen un análisis de si sus decisiones son justas? Y ¿Las decisiones que han tomado en los últimos años, en todo el periodo neoliberal han sido en beneficio del pueblo de México?", cuestionó AMLO.