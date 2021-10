AMLO dice en la que no ha intervenido para liberar a nadie

En los comentarios del Live en la cuenta oficial de Gobierno de México en plataforma de Youtube , diversos usuarios no estuvieron de acuerdo, le recordaron que el gobierno de él, dejó ir a Ovidio Guzmán López , hijo de Joaquín Guzmán alias "el Chapo" , en el llamado " Culiacanazo ".

En la mañanera de este 18 de octubre , el mandatario de México , Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno no hay casos de impunidad, y tampoco ha intervenido para liberar a ningún delincuente.

Lopez Obrador fue cuestionado por una reportera sobre si él tuvo algo que ver con que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés siguiera su proceso legal en libertad.

En noviembre de 2016, Padrés Elías fue detenido por lavado de dinero y defraudación fiscal, sin embargo el exgobernador desde febrero de 2019 siguió su proceso en libertad tras pagar 40 millones de pesos.

En la mañanera de este día AMLO aseguró que nunca a intervenido para liberar a nadie. "Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie", dijo AMLO.

Tras la respuesta de López Obrador, cientos de usuarios le recordaron el "Culiacanazo", de tal manera que "Ovidio" se hizo tendencia en Twitter.

VIDEO