AMLO descarta enfrentamientos en Sinaloa tras posible traición a 'El Mayo' Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy en su conferencia de prensa matutina que no se prevén enfrentamientos en los estados de Sinaloa y Durango tras una posible traición a Ismael 'El Mayo' Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, aunque admitió que se registró la profanación de una tumba perteneciente a la familia de Dámaso López, alias 'El Licenciado'.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que, aunque se han reforzado las medidas de seguridad en la región, no se han registrado hechos violentos y expresó su deseo de que la situación permanezca tranquila.

Cabe recordar que el pasado 28 de julio se reportó que sujetos desconocidos irrumpieron en una capilla de la familia Dámaso en El Dorado, Sinaloa, utilizando maquinaria pesada para destruirla. Además, se informó sobre el robo de los cuerpos del padre y hermano de Dámaso López Núñez.

Durante la conferencia, AMLO subrayó la importancia de mantener la calma y exhortó a todos a actuar de manera responsable.

"Para tranquilidad de Sinaloa, Durango, de toda esa región, no tenemos registro sobre hechos violentos, para que no haya inquietud", mencionó el presidente.

REFUERZAN SEGURIDAD EN LA REGIÓN

El presidente también comentó sobre los esfuerzos para reforzar la seguridad en la región, aunque no proporcionó una cifra exacta de los elementos desplegados. "No tengo el dato preciso, pero sí estamos pendientes, no hay nada extraño, excepcional, en toda la región", añadió AMLO.

López Obrador concluyó haciendo un llamado a la responsabilidad y al cuidado de la vida humana, destacando que la protección de las familias y de las personas es primordial.

"Es lo más sagrado, tenemos que cuidarla, protegerla", afirmó, refiriéndose tanto a la reciente profanación como a la situación general en la región.

Por lo tanto, dijo, el gobierno federal continuará monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones a la población según sea necesario.