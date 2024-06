AMLO descarta cierre de cruces ante medida de Biden; pide tranquilidad en frontera con EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mensaje a la población que reside en la franja fronteriza con Estados Unidos, asegurando que no habrá cierres de cruces fronterizos a pesar de las nuevas medidas migratorias implementadas por el presidente estadounidense Joe Biden.

Biden firmó una orden ejecutiva el pasado 4 de junio que impone restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera sur con México y contempla la posibilidad de cerrar los cruces fronterizos por hasta 14 días con el objetivo de reducir el flujo migratorio.

En respuesta a las preocupaciones sobre posibles problemas que podría enfrentar México debido a deportaciones o cierres de fronteras, López Obrador afirmó que no hay temor de que se vaya a cerrar la frontera.

"Además, tenemos muy buena relación con el presidente Biden y estamos constantemente comunicándonos, somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos", dijo.

CERRAR FRONTERA NO ES VIABLE: LÓPEZ OBRADOR

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO explicó que cerrar la frontera no es viable ni conveniente para ninguno de los dos países.

"No se puede cerrar la frontera, no es posible, no le conviene a ninguno de los dos países, ni a nuestros pueblos, es bastante la integración económica, comercial, social que existe en la frontera", afirmó el mandatario.

López Obrador destacó que las nuevas restricciones son de naturaleza migratoria y no comercial.

"No tiene qué ver con la gente de Tijuana que va y viene, es para lo que se conoce como migración irregular, porque hay canales formales que se abrieron con el presidente Biden para que quien quiera llegar a Estados Unidos lo pueda hacer con un trámite", aclaró.

Por último, el presidente subrayó la importancia de la relación comercial entre ambos países, mencionando que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.