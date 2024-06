"No se puede cerrar la frontera, aunque se quisiera": AMLO anuncia que hoy hablará con Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la frontera entre Estados Unidos y México no puede ser cerrada, y señaló que sostendrá hoy una llamada con su homólogo Joe Biden.

Tras la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó hoy una medida para deportar a migrantes cuando las aprehensiones en la frontera con México superen las 2 mil 500 al día, el mandatario mexicano destacó que mantener relaciones respetuosas y una política de buena vecindad es fundamental.

"La única recomendación es que continuemos con nuestras relaciones, con la política de buena vecindad, no es muy difícil con el presidente Biden, porque él ha actuado de forma muy respetuosa y también que no se esté pensando que se va a cerrar la frontera porque eso no se puede, aunque se quisiera", dijo el mandatario mexicano.

López Obrador señaló la importancia de no considerar el cierre de la frontera, ya que sería inviable. "Eso no se puede, aunque se quisiera", enfatizó.

"Tenemos pendiente una llamada telefónica con el presidente Biden. Sobre el tema migratorio hemos venido avanzando bien, hay posturas de los dos gobiernos, primera que mantengamos una relación de respeto a nuestras soberanías, que busquemos una política de buena vecindad y que cuidemos nuestra integración económica comercial y para nosotros es muy importante que en la política migratoria de Estados Unidos se incluyan dos cosas una la regularización de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos desde hace muchos años", refirió.

AMLO HABLARÁ HOY CON JOE BIDEN

Durante su conferencia matutina de este martes, AMLO informó sobre la próxima llamada con Biden y destacó la necesidad de incluir la regularización de mexicanos que trabajan en Estados Unidos desde hace años en la política migratoria de ese país.

Respecto al posible cierre fronterizo, el presidente detalló la importancia económica de los cruces fronterizos entre ambos países, como los ubicados en California, Texas, Nuevo Laredo, Juárez y Tijuana. "Imagínense qué pasaría con las empresas de la industria automotriz, de la industria de autopartes, con los trabajadores que van y vienen, eso no es posible, lo digo para que no vayan a querer espantar", aseveró.

"No estoy hablando del gobierno de Estados Unidos, sino de los sensacionalistas, eso no es posible. Va a haber medidas de deportación que siempre han existido, pero cierre de fronteras no", aseveró López Obrador.