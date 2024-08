AMLO celebra que FGR tome el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) elogió a la Fiscalía General de la República (FGR) por los avances logrados en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Durante la conferencia mañanera de este viernes 16 de agosto, el jefe del Ejecutivo destacó que fue una decisión acertada que la FGR se hiciera cargo del expediente, ya que está revelando información que no concuerda con la presentada previamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

"Fue acertado que se atrajera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía General de la República, por esto estamos ya sabiendo contradicciones, que bueno, comenzaron desde el primer momento", señaló el mandatario federal.

El mandatario recordó que la "versión inicial" del caso del exrector indicaba que había sido ejecutado en una gasolinería y que había opuesto resistencia.

"Porque la versión inicial versó sobre que se había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia incluso. Luego, el señor Zambada dice no, lo asesinaron donde se dio el encuentro y ahora la Fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden, por eso queremos que se haga una investigación a fondo, seria, que se informe todo".

AMLO RESPALDA AL GOBERNADOR RUBÉN ROCHA MOYA

En relación con las irregularidades en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, dirigida por Sara Bruna Quiñonez Estrada, quien fue designada directamente por el gobernador Rubén Rocha Moya, López Obrador ratificó su respaldo al mandatario sinaloense.

"Sí, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Él ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperar a tener toda la información, que se aclare, no ocultar absolutamente nada y conocer las causas por qué es que se detiene o secuestra al señor Zambada, quienes participan, si había acuerdos o no había acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, todo, todo", enfatizó López Obrador.