AMLO: "Banco del Bienestar es la institución con más sucursales en todo México"

En la mañanera de este miércoles 27 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que actualmente el Banco de Bienestar es la institución que tiene más sucursales en todo México.

"Lo que se ha logrado con el Banco del Bienestar es una hazaña, déjenme que se los presuma. Imagínense lo que fue luchar contra viento y marea para tener ya un banco y dispersar fondos a la gente más necesitada del país", expresó AMLO.

CRECIMIENTO DEL BANCO BIENESTAR

López Obrador comentó que hoy en día hay bancos en los pueblos más apartados, algo que antes no existía. "Llegaron a decir que eran oficinitas y que no sabíamos operar un banco, y miren, ahorita ahí están, existen dos mil 296 sucursales y todavía nos faltan como 500 más", afirmó AMLO.

El mandatario federal dijo que mañana jueves 28 de septiembre se terminará de dispersar los fondos del bimestre para los adultos mayores.

"¿Se acuerdan que hace dos meses hubo algunos problemas de funcionamiento en los cajeros del Bienestar? sacaron hasta fotos de las colas y ahora ya no hay nota, hoy están por terminar los depósitos sin ningún problema", puntualizo el presidente.

AMLO aprovechó para informar a los usuarios que dejaron ahorros en sus otras tarjetas, que hoy ya se están rescatando para poder devolvérselos.

"Hoy no hemos tenido problema para la dispersión de este apoyo, los usuarios pueden dejar parte de sus recursos en la tarjeta Bienestar y no lo van a perder, ya que estuvieron diciendo mentiras de que si no lo sacaban todo se les iban a perder sus ahorros", comentó AMLO.

López Obrador reafirmó que son dos mil 296 sucursales en todo el país y que se trabajó bastante para instalarlas y tuvieran luz, internet y cajeros. Todo para que la gente mayor y los discapacitados no tengan que trasladarse de sus pueblos ha donde si hubiera sucursales.