AMLO afirma que no teme a posibles investigaciones en su contra cuando deje la presidencia

En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, al concluir su gobierno, no solicitará que la próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum interceda por él en caso de alguna denuncia.

Desde Palacio Nacional, López Obrador enfatizó su compromiso con la honestidad y declaró que no contratará abogados ni se amparará, confiando en tener el apoyo continuo del pueblo.

"Sí, que no, no, no, no, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar, eso ya lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas", afirmó.

Posteriormente, AMLO subrayó que no teme posibles investigaciones en su contra y se mostró seguro de contar con el respaldo popular.

MEJORA EN LA SALUD POST-PRESIDENCIA

El presidente también compartió optimismo sobre su bienestar una vez concluido su mandato, al declarar que espera mejorar significativamente su estado de salud y reveló que recientemente experimentó una mejora notable tras las elecciones federales.

"Voy a mejorar mucho, si ahora estoy entero, bateando arriba de 300", expresó López Obrador, haciendo referencia a su estado físico. Destacó que el cambio reciente en su vida fue como "cambiar el motor por completo".

TRANSFORMACIÓN PROFUNDA EN LA VIDA PÚBLICA

López Obrador también celebró los logros de su administración, comparando la transformación actual con episodios históricos como la Independencia, las Leyes de Reforma y la Revolución Mexicana. Por ello, afirmó que su gobierno está erradicando la corrupción de manera profunda y no superficial en la vida pública.

López Obrador concluyó expresando su gratitud y anticipación por la transición presidencial, cuando el 1 de octubre entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

"Qué más puedo pedirle a la vida, es para decir, gracias a la vida", concluyó.