AMLO advierte a la Suprema Corte: Ahí viene el Plan C de la reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia mañanera de este martes 9 de mayo, que ahora viene el Plan C para que su movimiento tenga mayoría en el Congreso de la Unión, ante el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su Plan B de la Reforma Electoral.

El mandatario acusó que el Poder Judicial no tiene remedio y actúa de manera rebelde para componerle las cosas al Poder Legislativo.

"Lo del Plan B, ahí viene el C, el Poder Judicial no tiene remedio, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínese componerle la plana al Poder Legislativo, es de sentido común, de juicio práctico, el Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo lo mismo, se elige a los diputados y senadores, el Ejecutivo y Legislativo nombra a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener al viejo régimen, corrupción y de privilegios", dijo AMLO.

El presidente afirmó que los legisladores no violaron los procedimientos legislativos, como lo señalaron los ministros de la Suprema Corte, pero, aseguró, están al servicio de una minoría rapaz que saqueó al país y quieren regresar por sus fueros con el apoyo del Poder Judicial, y es por eso que de manera prepotente y autoritaria cancelaron la ley electoral.

"¿Qué es lo que se tiene que hacer?, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución", afirmó.

AMLO destacó que para reformar la Constitución se necesitan 334, y que en la próxima elección hay que ir por esos 334 para poder llevar a cabo reformas constitucionales. "Ese es el Plan C", mencionó.

"Cuando se vaya a votar se piense que sí se está en contra del clasismo, racismo y corrupción, que se piense a la hora de votar que no solo sea para el Presidente o Presidenta, parejo... porque el Congreso es importantísimo".

Reveló que sin el Congreso no se fortalece el presidente se queda atado... "no han podido atarme de pies y brazos, porque no me dejo ni me voy a dejar", advirtió.