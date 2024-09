AMLO aclara cuánto cuesta su reloj que rifará durante la última mañanera de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este viernes las especulaciones que circularon en redes sociales sobre el costo y la marca del reloj que porta regularmente. Además, esta mañana el mandatario revelo que rifará un reloj entre todos los periodistas que han estado presente desde el inicio de las mañaneras.

Durante su conferencia de prensa matutina, conocida como La Mañanera, el mandatario mexicano reveló que el reloj en cuestión no es de una marca de lujo, como se había sugerido, sino un accesorio mucho más modesto.

CONTROVERSIA DEL RELOJ DE AMLO

La controversia comenzó el jueves, cuando una publicación en Facebook y una revista afines a la crítica del presidente afirmaron que López Obrador estaba usando un reloj de la marca IWC Schaffhausen, conocido por sus altos precios y su prestigio en el mundo de la relojería de lujo. Según estas fuentes, el reloj tendría un valor superior a los 4 mil 700 euros, alrededor de 120 mil pesos mexicanos.

En respuesta a estas afirmaciones, López Obrador decidió aclarar el asunto durante la conferencia de prensa del jueves 5 de septiembre.

El presidente subrayó que el reloj que utiliza no pertenece a la marca mencionada ni tiene el alto costo que se le atribuye.

"Me enteré hace una semana de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa. Voy a aprovechar para aclarar que no es esa marca, porque ese vale como 120 mil pesos. Me usan para hacer publicidad de una marca", declaró López Obrador.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL RELOJ DE AMLO?

López Obrador reveló que el reloj que usa regularmente fue un regalo de un amigo hace aproximadamente seis años y que su costo en ese momento fue de 120 dólares, equivalente a unos 2 mil 399 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

"Este me regaló un amigo hace seis años y no falla. No he tenido problema. Claro, yo tengo la costumbre de quitarme el reloj para bañarme, pero este vale como 2,500 pesos, llevo seis años con él", reiteró AMLO.

Además, en un gesto simbólico, el presidente anunció que rifará un reloj entre los periodistas que han asistido con mayor frecuencia a sus conferencias. Sin embargo, no será el reloj que usa él, será otro que tiene.

"Tengo otro, no tan bueno como este, pero lo vamos a rifar aquí entre ustedes, el último día, si me lo aceptan" menciono el presidente en la conferencia de prensa.

La rifa se llevará a cabo en la última mañanera de su administración, como una forma de agradecimiento a los medios por su cobertura durante su mandato.

La aclaración de AMLO y la rifa del reloj ponen fin a las especulaciones y demuestran la disposición del presidente para corregir malentendidos y reconocer la labor de los comunicadores en su gobierno.