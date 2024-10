Alcalde de Chilpancingo no solicitó protección de la Guardia Nacional, asegura secretario de Seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofreció este martes los primeros avances en la investigación del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien fue encontrado decapitado el 6 de octubre.

En su intervención durante la conferencia matutina, García Harfuch destacó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque la SSPC está colaborando en las acciones necesarias para esclarecer el caso.

NO SOLICITÓ NINGUNA PROTECCIÓN

El funcionario detalló que Arcos Catalán viajaba solo el día de su muerte. "El alcalde iba a acudir solo a una reunión en Petaquillas. Salió de Chilpancingo en su camioneta, sin escoltas, sin chofer", explicó, confirmando que la comunicación con él se perdió en una comunidad cercana antes de que se encontrara su cuerpo sin vida.

García Harfuch también desmintió las versiones que indicaban que el alcalde había solicitado protección por parte del gobierno estatal o de la Guardia Nacional, aclarando que "no contaba con protección, ni solicitó ninguna".

CONTEXTO

El hallazgo de Arcos Catalán se dio alrededor de las 17:00 horas del 6 de octubre, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero reportó la presencia de una cabeza humana sobre el toldo de un vehículo abandonado en la colonia Villas del Roble.

Horas después, el dirigente nacional del PRI, Alejandro ´Alito´ Moreno, confirmó que la víctima era el alcalde, quien había asumido el cargo apenas seis días antes. Este asesinato resalta especialmente porque Arcos había destacado la necesidad de reforzar la seguridad en Guerrero tras el homicidio del secretario del Ayuntamiento, Francisco Tapia, días antes.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su compromiso de no ofrecer información no confirmada sobre el caso y reafirmó su intención de esclarecer el asesinato. "No se trata solo de reacción, sino de acción", declaró.