AIFA: Esta es la cantidad de dinero en efectivo que podemos llevar en un vuelo

Al tomar un vuelo , es común que tengamos en la cartera dinero en efectivo , siendo una opción con la que podemos pagar nuestro viaje y disfrutar de sus atractivos, además de ser una forma de evitar el uso de tarjetas en nuestro recorrido.

En las redes sociales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) , alertó a sus usuarios a tener cuidado con la cantidad de dinero que llevan, puesto que podrían tener problemas con las autoridades. A continuación, te detallaremos la situación para evitar alguna llamada de atención.

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE EL DINERO QUE PODEMOS LLEVAR EN EL AVIÓN?

En el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), menciona que el traslado o custodia de dinero que sea por un monto igual o superior a 3 mil 210 veces al salario mínimo, que no haya sido declarado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se llevará ante las autoridades.

Se estima que la cantidad en pesos es superior a los 348 mil. Recordemos que llevar dinero en efectivo no es malo, en pocas palabras no hay un límite para llevar, antes de estas situaciones lo único malo es no declararlo ante Hacienda.

Para ello es importante hacer la "Declaración de Dinero ante el SAT", llenarás un formulario con todos los datos solicitados, trámite que debemos hacer sí o sí, de esta manera evitarás problemas con las autoridades.

¿QUÉ OCURRE CON LOS VIAJES INTERNACIONALES?

La medida anterior solamente se aplica en vuelos nacionales , en cuanto al tema de vuelos internacionales es completamente distinto, incluso cuentan con normas más estrictas por parte de las aduanas.

El monto máximo que podemos llevar es de 10 mil dólares, siendo el límite a llevar en efectivo, órdenes de pago o cheques, el cual de igual manera debe ser declarado ante las aduanas para evitar algún problema con las autoridades.

Al ingresar al país, hay que hacer la "Declaración de Aduana para pasajeros procedentes del extranjero", para ingresar a México se debe hacer la "Declaración de dinero, salida de pasajeros".

Hacienda menciona que al no declararse el dinero, se corre el riesgo de una multa del 20% al 40% de la cantidad excedida. En caso de que el dinero sea mayor a los 30 mil dólares, se castiga con 3 a 6 meses de prisión. Por último, al no acreditarse la legitimidad de su procedencia, el castigo puede llegar hasta 15 años de cárcel y 5 mil días de multa.

Fuente: X @aifaaero