Aguinaldo 2024: ¿Te afectan las faltas que tuviste durante el año? LFT responde

Los trabajadores formales de México tienen derecho a la prestación del aguinaldo, un monto que equivale a al menos 15 días de su salario por el año laborado; esto está respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo; algunos empleados que no han recibido este monto se preguntan si las faltas que se tuvieron durante el año afectarán al dinero que deberán recibir antes del 20 de diciembre.

Ante la duda, las autoridades han explicado si las faltas del año pueden o no afectar al monto que se recibirá, esto podrá resolver las dudas necesarias y saber que deberán hacer los empleados ante este tipo de situaciones. Además; permite evitar situaciones de abuso por parte de los empleadores hacia sus trabajadores.

¿LAS FALTAS AFECTAN AL MONTO DEL AGUINALDO?

Si como empleado formal aún no has recibido tu aguinaldo, debes saber que la fecha límite para poder recibir dicha prestación es antes del 20 de diciembre y que según la LFT; este monto debe ser entregado a todos los trabajadores, aunque no hayan completado el año laboral.

Esto significa que los trabajadores tendrán derecho a recibir el aguinaldo siempre y cuando presten sus servicios de manera subordinada a un patrón. Además, el monto final corresponde a los días trabajados incluso si hubo períodos de incapacidad temporal tales como maternidad, paternidad y accidentes de trabajo; por lo que las faltas que se hayan acumulado no podrán afectar el pago de la prestación.

También es importante señalar que aquellos trabajadores que renuncien a sus empleos antes del pago del aguinaldo o del 20 de diciembre, deberán recibir una parte proporcional al tiempo laborado dentro de la empresa.

¿QUÉ HACER SI MI PATRÓN NO ME QUIERE DAR MI AGUINALDO?

La LFT señala que aquellos empleadores que incumplan en el pago del aguinaldo lo entreguen tarde o incompleto; serán acreedores a una multa estos empleadores que incumplan en el pago del aguinaldo de la Ley Federal del Trabajo. La cifra es de entre 5 mil 428 pesos y puede ascender hasta poco más de medio millón, dependiendo del valor de la UMA.