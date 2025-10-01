Adán Augusto López es captado viendo un partido del Barça en plena comparecencia en el Senado | VIDEO

La tarde de este miércoles 1 de octubre, el senador Adán Augusto López Hernández volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de ser sorprendido viendo un partido de fútbol en plena sesión del Senado de la República.

IMÁGENES DEL SENADOR VIENDO PARTIDO DE FUTBOL CAUSAN POLÉMICA EN REDES

El senador Adan Augusto López veía el partido de futbol del Barcelona VS PSG desde una tablet, durante la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público en el pleno del @senadomexicano



Roberto Hernández | El Sol de México pic.twitter.com/ShthfA3ECV — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 1, 2025

El legislador tabasqueño fue captado con una tableta en la que seguía el encuentro de la Champions League entre el Barcelona y el PSG, mientras el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, rendía cuentas ante la Cámara Alta.

En imágenes difundidas por medios de comunicación, se observa a López Hernández acomodado en su escaño, con la tableta sobre sus piernas y hablando por teléfono, mientras el funcionario federal defendía la política económica del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La situación generó críticas inmediatas debido a la falta de atención del senador durante una comparecencia clave en materia fiscal, donde se destacó la ruptura con "el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables del país".

Aunque intentó mantener cierta discreción, las cámaras lo delataron y el hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su profesionalismo y compromiso con las responsabilidades legislativas.

POLÉMICAS RECIENTES DE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Este episodio se suma a una serie de controversias recientes que rodean al exsecretario de Gobernación. En semanas anteriores, Adán Augusto ha sido vinculado mediáticamente con Hernán N., señalado como presunto líder del grupo delictivo "La Barrenado".

Además, la oposición lo ha acusado de incurrir en incongruencias en sus declaraciones fiscales ante el SAT.

Uno de los señalamientos más fuertes ocurrió tras darse a conocer que entre 2023 y 2024 percibió alrededor de 80 millones de pesos durante su participación en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial.

Aunque el senador aseguró que de esos ingresos pagó casi 23 millones de pesos en impuestos, la explicación no disipó del todo las críticas.

Con este nuevo incidente, Adán Augusto López se enfrenta a una creciente presión política y mediática, mientras su imagen pública continúa desgastándose en medio de cuestionamientos sobre su ética y compromiso en el Senado.