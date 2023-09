Abuelito pierde su pensión del Bienestar, banco se "tragó" su dinero en Durango

El pasado miércoles 27 de septiembre, Rafael Velis percató que el depósito de su pensión del Bienestar ya había sido depositada, sin embargo, al día siguiente no pudo cobrar su dinero por problemas con el cajero automático del banco al que siempre acude en Durango.

El afectado dio a conocer que su pensión de la Secretaría del Bienestar con regularidad la cobra en un cajero ubicados en el primer cuadro de la ciudad de Durango, sin embargo en esta ocasión notó una anomalía pues no le permitió retirar el efectivo de la máquina, por lo que este concluyó que simplemente se trataba de una falla en el servicio.

Ante esta situación Rafael Velis decidió buscar un café Internet para obtener su estado de cuenta y verificar que los cuatro mil 800 pesos depositados continuarán en la cuenta, pero se llevó la sorpresa al descubrir que ya no contaba con el dinero.

Luego de una serie de reclamos en la institución bancaria, la persona afectada acudió a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social para denunciar su pérdida de manera inmediata y poder recuperar el dinero.

No obstante a ello, el personal de la Secretaría del Bienestar que llegó a atenderlo le mencionó que tiene que pasar un lapso de más de 72 horas para verificar si fue un error del sistema y posteriormente se refleje el saldo en cuestión.

"Lo primero que hice fue reclamar en el banco donde yo habitualmente cobro mi pensión e incluso los trabajadores de la empresa me dijeron que ellos solamente se encargan de prestar el servicio de cobro, por eso me vine a las oficinas de Bienestar para hacer el reporte que ellos me sugirieron, pero resulta que llegue con los trabajadores y me dijeron que tengo que esperarme 72 horas hábiles", expresó Rafael Velis.

Luego de no haber tenido respuesta por parte de la Secretaría del Bienestar, hizo un atento llamado a las autoridades correspondientes para evitar que esta situación continué, ya que dice no ser la primera víctima a la que le ocurre.

Rafael Velis exclamó que ahora se le dificultará adquirir el medicamento que requiere y suele comprar con su pensión.