5 ideas elegantes para arreglar tus uñas para la cena de Navidad

Dentro de nuestro outfit, no pueden faltar las uñas, es la temporada ideal para emplear diseños de Navidad, los cuales nos ayudan a lucir unas manos hermosas. Si todavía no sabes cómo arreglarlas, no te preocupes, porque te compartimos 5 ideas elegantes que puedes usar en las fiestas.

¿CÓMO DECORAR NUESTRAS UÑAS PARA NAVIDAD?

El rojo nunca falla...

Hay ocasiones en las que no queremos un diseño muy elaborado, solamente queremos unas uñas elegantes. En ese caso, te recomendamos que pintes tus uñas de un color intenso, es un color que se destaca por ser sofisticado y sexy al mismo tiempo. Si deseas que sea una idea más llamativa, opta por un color rojo metálico para que sobresalgan.

¡Diseño con tonos nude!

Hay momentos en los que buscamos emplear los clásicos tonos nude, acompañados de un diseño creativo de Navidad, manteniendo un estilo ligeramente discreto con destellos de color. Pinta tu uña de color nude, e incorpora con ayuda de un estilógrafo la forma de un copo de nieve o un muñeco de jengibre con esmalte blanco.

Mis uñas son cortas...

Es común que al buscar ideas de uñas elegantes para Navidad, siempre veamos diseños en uñas muy largas, algo complicado para los que tenemos uñas cortas o no queremos aplicarnos ninguna extensión. No te preocupes, con las uñas cortas se recomienda pintar todas tus uñas de un solo color (rojo, verde o azul), y en el dedo medio coloca un esmalte con glitter dorado o plateado.

¡Un clásico de clásicos!

El estilo francés en las uñas, es un diseño que no pasa de moda, además de ser flexible para adaptarlo a diversas fiestas. En la Navidad, para que se mantenga elegante, puedes hacer la punta blanca con pequeñas decoraciones decembrinas, o para darle un toque más moderno, usa la punta con glitter dorado.

Diseño elegante y juvenil

Es una idea elegante que desde hace tiempo se ha mantenido en tendencia. Sobre una uña de color nude, se dibujan líneas onduladas que atraviesan la uña, para darle el toque ideal para las fiestas. El diseño aplícalo con colores tradicionales, que son rojo, blanco, verde y azul. ¡Sencillo, pero no pasará desapercibido!

Los diseños que explicamos anteriormente, tienen la principal ventaja de adaptarse a todos los tipos de piel, incluso se acopla al tamaño de la uña. Ya sea que lo hagas desde casa o acudas a tu salón preferido para que te ayuden a obtener el mismo resultado.