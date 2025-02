3 métodos que NO funcionan para alejar a los mosquitos de casa ¿Cuáles son efectivos?

En épocas de calor conoce los trucos que sí y los que no funcionan, según los expertos. Para que evites su inminente y molesta picadura en la piel

Por: Karla Salinas

Los mosquitos son bichos que nadie desea tener en su habitación, debido a que perturban tu sueño y te generan picaduras realmente molestas, además de ser el primer foco de contagio de enfermedades como el dengue o la chikungunya. Hay que tener especial cuidado durante el calor, puesto que es la temporada en que se percibe una mayor presencia de ellos.

Es justo en ese momento, en que muchos buscamos los mejores métodos para alejarlos de casa. Por esa misma razón, te detallaremos cuáles son los más efectivos y cuáles definitivamente no debemos usar.

¿QUÉ NO FUNCIONA PARA ELIMINAR A LOS BICHOS?

Empecemos por los métodos que no funcionan para alejar a los mosquitos de casa. Déjame advertirte que quedarás sorprendido, puesto que son remedios caseros que hemos escuchado, pero se ha comprobado que no tienen ningún efecto en los molestos bichos.

La vela de Citronela y las pulseras repelentes

Si pusiste una cara de sorpresa, no te preocupes, porque todos pensamos lo mismo. Siempre ha sido el método más recomendado para ahuyentar a los bichos. Durante años, se pensó que el olor del aceite era molesto para los insectos, pero se ha comprobado que no tienen ningún efecto en ellos, así que ellos succionarán tu sangre.

Repelentes espaciales

Seguramente, te has encontrado con máquinas que se encargan de enviar ultrasonidos, los cuales aseguraban que alejaban a los terribles insectos. La realidad es que ya se han hecho varias pruebas en las que se observa que no afecta a los bichos, por lo que se recomienda mejor no hacer su adquisición.

Posos de café

Seguramente, te has encontrado con múltiples videos en los que se menciona el uso de posos de café, con los cuales harás una vela casera repelente. La realidad es que dicho producto igualmente no genera ningún efecto; esto no evitará que los insectos voladores no te piquen.

¿QUÉ SÍ FUNCIONA?

No todo son malas noticias, por suerte, si existen métodos que funcionan para alejar a los mosquitos de casa, técnicas más efectivas que te ayudarán a que no invadan tu hogar. El Centers for Disease Control and Prevention, destaca que hay formas más fáciles de evitar el ataque, destacándose las siguientes:

Usa repelentes de mosquitos, puesto que son productos diseñados con elementos que odian los bichos.

Al salir a la calle, usa ropa de manga larga que cubra tu cuerpo, o usa prendas con permetrina.

Protege tu casa con mosquiteros para que no ingresen.

En el exterior no permitas que haya agua estancada.

Enciende un ventilador, el aire ayuda a que los bichos no puedan volar, además de dificultar la posibilidad de oler el dióxido de carbono que expulsa nuestro cuerpo (elemento con el cual se sienten atraídos)

Los métodos que funcionan te ayudarán a alejar a los mosquitos de casa. Sigue las recomendaciones para evitar las molestas picaduras. Ahora ponlos a prueba en tu hogar y cuéntanos su eficacia.

Fuente: Pexels/ icon0 com