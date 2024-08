 "Vamos a esperarnos": AMLO evita reconocer a Maduro como ganador de elección en Venezuela

Durante su conferencia de prensa matutina de este 23 de agosto, López Obrador anunció que México esperará a que se publiquen las actas electorales oficiales antes de emitir un reconocimiento formal. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declarara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha optado por no reconocer de inmediato a Maduro como el nuevo presidente del país sudamericano.

"Vamos a esperarnos, porque ayer el Tribunal sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución, entonces vamos a esperar", expresó el mandatario.

ESPERAR RESULTADO DE LAS ACTAS ELECTORALES

El presidente mexicano subrayó la importancia de esperar a la divulgación de los resultados desagregados y destacó que su administración actúa con apego a la Constitución y el respeto a los procesos internacionales.

No hago lecturas porque soy respetuoso, no es la decisión. Vamos a esperar el resultado, no nos adelantemos, ya sé que hay una bola de descalificaciones, condenan al gobierno de Venezuela, pero nosotros tenemos que actuar, repito con apego a nuestra Constitución", comentó López Obrador, haciendo hincapié en la necesidad de no apresurarse en juicios o reconocimientos.

Asimismo, dijo que él no hacía conjeturas, pues es respetuoso en lo que sucede en otros países

COMUNICACIÓN CON NICOLÁS MADURO

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, se le cuestionó al mandatario de México si había tenido comunicación con Nicolás Maduro durante o antes del proceso electoral.

López Obrador explicó que su interacción con el mandatario venezolano ha sido limitada y no ha incluido discusiones sobre el proceso electoral en cuestión. "Si pocas veces... nos reunimos en Palenque... hubo un congreso y asistieron la presidencia de Honduras, el primer ministro de Haití, el presidente Petro, también de Cuba", detalló el presidente.

El mandatario mexicano también desestimó las especulaciones de sus adversarios sobre una posible influencia o conocimiento directo del proceso electoral en Venezuela. "Eso es lo que piensan, imaginan, difunden calumniosamente nuestros adversarios, nosotros somos muy respetuosos", concluyó.

Con esta postura, México mantiene su política exterior de cautela y respeto hacia los procesos internos de otros países, en línea con su enfoque tradicional de no intervenir en asuntos ajenos.